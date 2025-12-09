В Самарской области 318 лиц привлекли к уголовной ответственности за коррупцию

За 11 месяцев на территории Самарской области к уголовной ответственности было привлечено 318 лиц за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 7,9% увеличилось число выявленных преступлений — до 939, в том числе по взяточничеству на 7,6% (с 461 до 496).

Чаще всего рискам, связанным с получением незаконных денежных вознаграждений, подверглись работники сферы здравоохранения, правоохранительных органов, муниципальные служащие.

Руфия Кутляева