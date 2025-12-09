Молоток стучит на миллиарды

На отечественном аукционном рынке пройдут рекордные торги. На продажу выставят собрание живописи за 2,5 млрд руб. Московскому аукционному дому впервые удалось превзойти показатели «русских торгов» Christie’s и Sotheby’s, которые в прежние годы оценивались в 2 млрд руб. Об этом “Ъ FM” рассказали представители российской площадки. Всего с молотка уйдут более 200 произведений, среди которых картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского и Константина Коровина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский аукционный дом Фото: Московский аукционный дом

Топ-лотом организаторы называют портрет Дмитрия фон Дервиза кисти Валентина Серова. Полотно оценили почти в 122 млн руб. Интерес к коллекции повышенный, отмечает сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий: «Безусловно, самым ярким лотом нашего аукциона является картина Валентина Серова, это портрет Дмитрия фон Дервиза. Картины Серова — редкость на рынке, поэтому появление каждой вещи всегда является событием. К тому же на портрете изображен близкий знакомый Серова, крупный юрист, правовед, один из проводников знаменитой юридической реформы Александра II. Фон Дервиз был отцом близкого товарища художника. В этом портрете очень чувствуется личное положительное отношение автора к портретируемому, какая-то дружеская, даже родственная теплота. Вещь, безусловно, выдающаяся, абсолютно музейного уровня.

Среди других замечательных вещей можно назвать подготовительный этюд "Степана Разина" Василия Сурикова. Две совершенно замечательных графических работы молодого Игоря Грабаря, иллюстрации к гоголевскому произведению "Ночь перед Рождеством", они вполне самостоятельны и профессиональны, замечательный росписной фарфоровый пласт, вручную роспись выполнена знаменитым художником-маринистом Алексеем Боголюбовым. Цены на аукционные вещи выставлены среднерыночные, мы ориентируемся на продажи аналогичных вещей на других аукционах. Что касается превышения эстимейта, аукцион — это всегда в некоторой степени лотерея. Но могу сказать, что к целому ряду вещей уже есть довольно серьезный интерес».

Торги запланированы на 14 декабря. Этюд Сурикова «Степан Разин» эксперты оценили в 5,5 млн руб. Картину Исаака Левитана «Ветхий дворик. Плес» покупателям предложат приобрести за 14,5 млн руб., а портрет Аристарха Белопольского кисти Ильи Репина — за 16 млн руб. Впрочем, генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин сомневается, что итоговый объем торгов достигнет заявленных 2,5 млрд руб.: «Ситуация, конечно, двоякая. Рынок сейчас значительно оживился, спрос достаточно проявленный, видимо, из-за того, что инструментов для инвестирования крайне мало, многие обращаются к сфере искусства. Но в сфере искусства сейчас очень большой дефицит предложения.

Например, первый ряд передвижников — Айвазовский, Боголюбов, Шишкин — сейчас мало представлен на рынке. На этом аукционе я увидел только одну и достаточно слабую графику Айвазовского. Этот художник всегда лидирует на антикварных торгах, при этом на аукцион года работы Айвазовского серьезного уровня не попали. Несмотря на то, что это первые имена — Репин, Сомов, Серебрякова, Богданов, Бельский, Малявин, Пименов, Маковский, — я не думаю, что продажи дотянут до 2,5 млрд руб. Например, в России юридически невозможно покупать искусство иностранцам, потому что у нас есть запрет на вывоз, то есть купить-то можно и Айвазовского, и Шишкина, но вывезти за границу картины нельзя. Это черная метка для российского рынка».

Самым дорогим полотном Валентина Серова считается портрет Марии Цетлиной. Он был продан в 2014 году на аукционе Christie’s за $14,5 млн — в четыре раза дороже стартовой цены. Организаторы московских торгов считают, что итоговая цена продажи портрета Дмитрия фон Дервиза также может существенно превысить эстимейт.

Ульяна Горелова