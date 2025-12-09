Молоток стучит на миллиарды
Какие лоты выставит на торги Московский аукционный дом
На отечественном аукционном рынке пройдут рекордные торги. На продажу выставят собрание живописи за 2,5 млрд руб. Московскому аукционному дому впервые удалось превзойти показатели «русских торгов» Christie’s и Sotheby’s, которые в прежние годы оценивались в 2 млрд руб. Об этом “Ъ FM” рассказали представители российской площадки. Всего с молотка уйдут более 200 произведений, среди которых картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского и Константина Коровина.
Фото: Московский аукционный дом
Топ-лотом организаторы называют портрет Дмитрия фон Дервиза кисти Валентина Серова. Полотно оценили почти в 122 млн руб. Интерес к коллекции повышенный, отмечает сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий: «Безусловно, самым ярким лотом нашего аукциона является картина Валентина Серова, это портрет Дмитрия фон Дервиза. Картины Серова — редкость на рынке, поэтому появление каждой вещи всегда является событием. К тому же на портрете изображен близкий знакомый Серова, крупный юрист, правовед, один из проводников знаменитой юридической реформы Александра II. Фон Дервиз был отцом близкого товарища художника. В этом портрете очень чувствуется личное положительное отношение автора к портретируемому, какая-то дружеская, даже родственная теплота. Вещь, безусловно, выдающаяся, абсолютно музейного уровня.
Среди других замечательных вещей можно назвать подготовительный этюд "Степана Разина" Василия Сурикова. Две совершенно замечательных графических работы молодого Игоря Грабаря, иллюстрации к гоголевскому произведению "Ночь перед Рождеством", они вполне самостоятельны и профессиональны, замечательный росписной фарфоровый пласт, вручную роспись выполнена знаменитым художником-маринистом Алексеем Боголюбовым. Цены на аукционные вещи выставлены среднерыночные, мы ориентируемся на продажи аналогичных вещей на других аукционах. Что касается превышения эстимейта, аукцион — это всегда в некоторой степени лотерея. Но могу сказать, что к целому ряду вещей уже есть довольно серьезный интерес».
Торги запланированы на 14 декабря. Этюд Сурикова «Степан Разин» эксперты оценили в 5,5 млн руб. Картину Исаака Левитана «Ветхий дворик. Плес» покупателям предложат приобрести за 14,5 млн руб., а портрет Аристарха Белопольского кисти Ильи Репина — за 16 млн руб. Впрочем, генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин сомневается, что итоговый объем торгов достигнет заявленных 2,5 млрд руб.: «Ситуация, конечно, двоякая. Рынок сейчас значительно оживился, спрос достаточно проявленный, видимо, из-за того, что инструментов для инвестирования крайне мало, многие обращаются к сфере искусства. Но в сфере искусства сейчас очень большой дефицит предложения.
Например, первый ряд передвижников — Айвазовский, Боголюбов, Шишкин — сейчас мало представлен на рынке. На этом аукционе я увидел только одну и достаточно слабую графику Айвазовского. Этот художник всегда лидирует на антикварных торгах, при этом на аукцион года работы Айвазовского серьезного уровня не попали. Несмотря на то, что это первые имена — Репин, Сомов, Серебрякова, Богданов, Бельский, Малявин, Пименов, Маковский, — я не думаю, что продажи дотянут до 2,5 млрд руб. Например, в России юридически невозможно покупать искусство иностранцам, потому что у нас есть запрет на вывоз, то есть купить-то можно и Айвазовского, и Шишкина, но вывезти за границу картины нельзя. Это черная метка для российского рынка».
Самым дорогим полотном Валентина Серова считается портрет Марии Цетлиной. Он был продан в 2014 году на аукционе Christie’s за $14,5 млн — в четыре раза дороже стартовой цены. Организаторы московских торгов считают, что итоговая цена продажи портрета Дмитрия фон Дервиза также может существенно превысить эстимейт.