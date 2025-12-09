На подлете к Москве сбиты два беспилотника

Дежурные силы противовоздушной обороны днем 9 декабря сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Москва подвергалась атаке беспилотников 4 декабря. Тогда господин Собянин сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны был сбит один беспилотник. 28 ноября столицу атаковали два дрона; 24 ноября — четыре.

В интервью «ТВ Центру» и «Москве 24» в начале декабря господин Собянин говорил, что столица защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны. «На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается», — говорил тогда мэр.