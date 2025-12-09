В Казани открыли мемориальную доску летчику-испытателю Георгию Мосолову

На фасаде Лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ в Казани появилась мемориальная доска советскому летчику-испытателю Георгию Константиновичу Мосолову. Об этом сообщает министерство культуры Татарстана.

Авторами мемориальной доски стали скульпторы Луиза Бобокулова и Николай Комраков (Москва).

На церемонии присутствовал Герой России, летчик-испытатель Марат Алыков, лично знакомый с Мосоловым. Сын летчика Георгий Мосолов назвал открытие памятника одним из самых радостных в своей жизни, особенно символичным в День Героев Отечества.

Анна Кайдалова