По итогам 2025 года выручка СТМ может составить 114 млрд рублей

По прогнозам «Синара-Транспортные машины» (СТМ), выручка компании в 2025 году достигнет 114 млрд рублей, пишет ТАСС. Общая выручка группы «Синара» в 2025 году предварительно оценивается в 413 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2024 году (360 млрд руб.).

Ключевыми направлениями деятельности группы «Синара» являются комплексные поставки металлопродукции (239 млрд руб.), железнодорожное машиностроение (114 млрд руб.), девелопмент (35 млрд руб.), а также тяжелое машиностроение, производство технических газов, сельское хозяйство и туризм (25 млрд руб.).

«Синара-Транспортные машины» является дивизиональным машиностроительным холдингом группы «Синара», объединяющим предприятия по инжинирингу, производству и сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.