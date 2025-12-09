На Дону средний размер взятки увеличился втрое за год

В январе-ноябре 2025 года средний размер взятки в Ростовской области составил 709 тыс. руб., что более чем в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда незаконное денежное поощрение за услугу составляло 216 тыс. руб. В 2023 году средний размер взятки был еще ниже — 120 тыс. руб. Об этом сообщил врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году правоохранительные органы региона зафиксировали 529 случаев коррупции, из которых 169 касались преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и местного самоуправления. За год число выявленных коррупционных правонарушений увеличилось на 15%.

В тот же период в регионе выявлено 143 случая взяточничества, из них — 73 случая получения взятки. Также зафиксированы девять эпизодов посредничества при передаче взятки и 61 случай дачи взятки.

Наталья Белоштейн