В казанской больнице установили модуль для кормления малышей за 1,2 млн рублей
В Детской республиканской клинической больнице Казани появился модуль для кормления малышей. Его стоимость составляет 1,2 млн руб., об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил исполнительный директор татарстанского отделения «Деловой России» Булат Насыйбуллин.
Официальная передача модуля состоялась сегодня в больнице. Кабина выполнена из матового стекла и оснащена сиденьем, регулируемым освещением, устройством для подогрева детского питания, розетками и системой вентиляции.
Модуль предоставила общероссийская общественная организация «Деловая Россия».