В казанской больнице установили модуль для кормления малышей за 1,2 млн рублей

В Детской республиканской клинической больнице Казани появился модуль для кормления малышей. Его стоимость составляет 1,2 млн руб., об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил исполнительный директор татарстанского отделения «Деловой России» Булат Насыйбуллин.

Официальная передача модуля состоялась сегодня в больнице. Кабина выполнена из матового стекла и оснащена сиденьем, регулируемым освещением, устройством для подогрева детского питания, розетками и системой вентиляции.

Модуль предоставила общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Анна Кайдалова