Ставрополье собрало рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в своем Telegram-канале о завершении уборки зерновых и зернобобовых культур. Аграрии края собрали 10,6 млн тонн. Этот показатель стал абсолютным рекордом для региона. Тысячи тружеников потрудились на полях, чтобы добиться такого результата.

Кукуруза завершила сезон как последняя культура. Аграрии засеяли под нее более 124 тыс. га, как и в прошлом году. Валовой сбор превысил 493 тыс. тонн. Это на 11,5% больше, чем год назад. Урожайность достигла 39,7 ц/га, что тоже выше прошлогоднего уровня.

Предгорный, Кочубеевский и Новоалександровский округа возглавили список по объему сбора кукурузы. Аграрии Нефтекумского округа удивили всех в засушливых условиях. Они применили строгие технологии и мелиоративные системы. Их урожайность взлетела до рекордных 95 ц/га. Курский округ занял второе место. Новоселицкий и Советский разделили третье.

Ранее Северо-Кавказстат зафиксировал 10,3 млн тонн зерновых и зернобобовых к 1 ноября, включая кукурузу. Это на 23,1% больше, чем в прошлом году. Площадь посевов составила около 2,2 млн га. Средняя урожайность выросла до 41,4 ц/га, на 7 ц/га выше прошлогодней. Сельхозорганизации обеспечили 77,3% зерновых.

Губернатор отметил высокий профессионализм аграриев и их опыт. Владимир Владимиров ранее радовался 10,03 млн тонн зерновых без кукурузы в августе. Средняя урожайность тогда достигла 44,2 ц/га, на 10 ц/га больше прошлого года. Самолет Росгидромета помогал при закладке урожая. Ставрополье обошло Краснодарский край и Ростовскую область.

Владимир Владимиров поблагодарил всех участников уборочной. Достижения укрепляют продовольственную безопасность края и страны. Регион произвел 3 тыс. тонн семян в 2025 году. Из 10 млн тонн зерна край использует 2,5 млн тонн, остальное уйдет на экспорт — 7,5–8 млн тонн.

