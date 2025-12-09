Ставрополье собрало рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в своем Telegram-канале о завершении уборки зерновых и зернобобовых культур. Аграрии края собрали 10,6 млн тонн. Этот показатель стал абсолютным рекордом для региона. Тысячи тружеников потрудились на полях, чтобы добиться такого результата.
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Кукуруза завершила сезон как последняя культура. Аграрии засеяли под нее более 124 тыс. га, как и в прошлом году. Валовой сбор превысил 493 тыс. тонн. Это на 11,5% больше, чем год назад. Урожайность достигла 39,7 ц/га, что тоже выше прошлогоднего уровня.
Предгорный, Кочубеевский и Новоалександровский округа возглавили список по объему сбора кукурузы. Аграрии Нефтекумского округа удивили всех в засушливых условиях. Они применили строгие технологии и мелиоративные системы. Их урожайность взлетела до рекордных 95 ц/га. Курский округ занял второе место. Новоселицкий и Советский разделили третье.
Ранее Северо-Кавказстат зафиксировал 10,3 млн тонн зерновых и зернобобовых к 1 ноября, включая кукурузу. Это на 23,1% больше, чем в прошлом году. Площадь посевов составила около 2,2 млн га. Средняя урожайность выросла до 41,4 ц/га, на 7 ц/га выше прошлогодней. Сельхозорганизации обеспечили 77,3% зерновых.
Губернатор отметил высокий профессионализм аграриев и их опыт. Владимир Владимиров ранее радовался 10,03 млн тонн зерновых без кукурузы в августе. Средняя урожайность тогда достигла 44,2 ц/га, на 10 ц/га больше прошлого года. Самолет Росгидромета помогал при закладке урожая. Ставрополье обошло Краснодарский край и Ростовскую область.
Владимир Владимиров поблагодарил всех участников уборочной. Достижения укрепляют продовольственную безопасность края и страны. Регион произвел 3 тыс. тонн семян в 2025 году. Из 10 млн тонн зерна край использует 2,5 млн тонн, остальное уйдет на экспорт — 7,5–8 млн тонн.