В Удмуртии обсудили запрет на продажу вейпов

В Госсовете Удмуртии состоялся круглый стол, посвященный возможности запрета торговли вейпами, сообщает пресс-служба минздрава республики. Участники обсудили рост потребления никотинсодержащей продукции среди молодежи и его негативные последствия для здоровья.

«"Парение" повышает риск развития бронхиальной обструкции — патологического состояния, при котором воздух не может поступать в достаточном количестве, что провоцирует приступ удушья. Вдыхание разогретых паров, содержащих множество вредных химических элементов, приводит к хроническому раздражению дыхательных путей, нарушению структуры легочной ткани. В дальнейшем это неминуемо приводит к развитию хронической обструктивной болезни легких»,— отметила врач психиатр-нарколог Светлана Блинова.

В связи с этим участники круглого стола обсуждали инициативу о полном запрете продажи вейпов в регионе. Отмечается, что на федеральном уровне также рассматриваются меры по лицензированию оборота сигарет и вейпов. Ряд регионов уже выразил готовность установить полный запрет на продажу вейпов. Участники круглого стола высказали мнение, что Удмуртии также целесообразно пойти по этому пути.

В Удмуртии курят более 250 тыс. человек, среди мужчин курильщиков традиционно больше (34,6%), среди женщин курят 8,3%. В республике помощь желающим отказаться от курения предоставляют специальные кабинеты, где ежегодно проходят лечение более 300 человек.

Анастасия Лопатина