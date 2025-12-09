В Самарской области объявили предостережение о недоступности срыва сроков ввода трех ФАПов

Прокуратура объявила предостережение заказчику о недопустимости нарушения закона и срыва графика работ на объектах строительства трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Борском районе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Строительство пунктов ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Самарской области». Во время проверки надзорное ведомство установило, что подрядные работы в рамках госконтракта не выполнены в полном объеме, объекты не введены в эксплуатацию. При этом заказчик и подрядчик не приняли меры для исправления ситуации. На стройплощадке не привлечены дополнительные силы и средства, не скорректированы графики производства работ.

Нарушение сроков приведет к нарушению законных прав и интересов будущих медработников и пациентов. Также ущерб будет нанесен государственным интересам, связанным с реализацией социальной программы.

Руфия Кутляева