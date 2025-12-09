В бюджет Ростовской области поступило 130 млн рублей от лицензий на алкоголь
В январе—ноябре 2025 года в бюджет Ростовской области за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции поступило около 130 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента потребительского рынка.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За отчетный период ведомством выдано, продлено и переоформлено более 1,2 тыс. лицензий.
В регионе правом продавать алкоголь в розницу обладают около 5,8 тыс. объектов. Из них 84,8% приходится на магазины и 15,2% — на кафе и рестораны.