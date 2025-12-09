На установку камер на платных парковках в Ярославской области закладывают 30 млн

В Ярославской области на организацию фотовидеофиксации нарушений на платных парковках в областном бюджете на 2026 год закладывается 31 млн руб. Об этом на заседании профильного комитета облдумы сказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта и начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев.

Вопрос был поднят в ходе рассмотрения поправок к областному бюджету на 2026-й год. Депутат Валерий Байло сообщил, что на обустройство парковочного пространства в следующем году к прежним 162 млн руб. добавляется еще 31 млн руб.

«31 млн руб. предлагается направить на организацию фотовидеофиксации на платных парковках. Это те стационарные комплексы, которые будут монтироваться для фиксации нарушений. Это нам позволит избежать человеческого фактора»,— сказал Дмитрий Сергеев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском зоны платного парковочного пространства оборудуют стационарными камерами. В Ярославле стационарные камеры установят только в труднодоступных местах. Основную часть парковок в круглосуточном режиме будут контролировать шесть специализированных машин, производящих фотофиксацию.

Алла Чижова