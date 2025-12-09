В Самаре провалились торги по продаже коттеджа бывшего топ-менеджера «Волгопромгаза»
В Самаре не состоялись торги по продаже коттеджа, ранее принадлежавшего бизнесмену Геннадию Звягину. Желающих приобрести имущественный комплекс, выставленный на аукцион, не нашлось. Об этом сообщается на сайте торговых площадок.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Объект расположен в Кинельском районе, массив Гвардейцы, СДТ «Газовик». Коттедж площадью 454,5 кв. метра включает часовню, гостевые дома и хозяйственные постройки на трех земельных участках общей площадью более 31,3 тыс. кв. м.
Имущество продается в рамках процедуры банкротства Геннадия Звягина. В 1990-е годы он руководил Куйбышевским управлением магистральных газопроводов, а также был депутатом Самарской губернской думы. В 2000 году бизнесмен баллотировался на пост губернатора Самарской области, а в 2001 и 2006 годах — на должность мэра Самары. Он умер в феврале 2020 года.