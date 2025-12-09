Путин вручил участникам СВО звезды Героев России

В Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награду получили участники СВО за мужество и героизм, проявленные в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на церемонии в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на церемонии в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мероприятии участвовали более 200 военнослужащих и гражданских лиц. Среди них были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, обладатели трех и более орденов Мужества, отметили в пресс-службе. Одну из наград вручили посмертно — семье сержанта Никиты Афанасьева.

Медаль «Золотая Звезда» — высшая награда страны. Она присуждается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Ее обладатели получают ежемесячные выплаты (ЕДВ) с частичным набором льгот (соцпакет), либо полный набор натуральных льгот вместо ЕДВ. Сумма ежемесячных выплат Героям России в 2025 году составляет около 98 тыс. руб.