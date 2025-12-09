У главы Ижевска Дмитрия Чистякова появится первый заместитель, сообщает пресс-служба гордумы. Этот вопрос рассмотрят на очередной сессии муниципального парламента 18 декабря.

«Теперь у главы города появится первый заместитель, что позволит оптимизировать управление и более четко распределить направления работы»,— говорится в сообщении. В настоящее время в администрации Ижевска работают шесть заместителей главы.

Анастасия Лопатина