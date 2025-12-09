Скончался бывший липецкий омбудсмен и экс-ректор Елецкого госуниверситета

На 79-м году жизни скончался бывший уполномоченный по правам человека в Липецкой области и экс-ректор Елецкого государственного университета (ЕГУ) Валерий Кузовлев. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: администрация Ельца Липецкой области

Фото: администрация Ельца Липецкой области

Господин Кузовлев родился в 1947 году в селе Кузовлево Лев-Толстовского района Липецкой области. Окончил Елецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика». Начинал карьеру с должности учителя. Затем перешел на работу в родной вуз и возглавлял его 25 лет — с 1987-го по 2013 год. Под руководством Валерия Кузовлева в 2000 году институт получил статус государственного университета имени Бунина.

Впоследствии господин Кузовлев стал доктором педагогических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы РФ. С 1998 года он не раз избирался в липецкий облсовет, руководил комитетом по науке. В 2016–2019 годах был омбудсменом региона.

Алина Морозова