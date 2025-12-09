«Подстраиваться ко всему, что есть в автомобиле, даже приятно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом кроссовере бренда, который был представлен в России год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Soueast Фото: Soueast

Было время, когда автоматические коробки были у нас в диковинку, и граждане удивлялись, что трансмиссия сама способна не только переключать передачи, но и адаптироваться под манеру вождения хозяина. Это действительно так — бортовой компьютер анализирует интенсивность нажатия на педаль газа, манеру торможения и прочие факторы, и в зависимости от этого настраивает алгоритм своей работы. Потому что мы тогда привыкли, что происходит как раз наоборот: не машина подстраивается под нас, а мы под нее. Помню, один мой знакомый делился: «Ездил на "девятке", постоянно газ в пол, всех обгонял, всем что-то доказывал. Пересел на Renault 19 и сразу успокоился».

«Девятки» сегодня давно уже другие. Например, Soueast S09. Но способность подстраивать под себя водителя — вот она, я почему и вспомнил эту давнюю историю. Если почитать отзывы, то главная претензия к этому большому и красивому автомобилю — это вальяжность и неспешность реакций на педаль газа. Но если посмотреть на философию бренда Soueast, представленного на нашем рынке год назад, то можно прочитать, что адресована марка «городским гедонистам», способным находить радость в каменных джунглях и потому никуда не спешить. Поэтому по умолчанию в машине семь мест, чтобы в поисках удовольствий колесить по городу большой компанией.

Есть полный привод, который на первый взгляд на асфальте вроде бы ни к чему, но, во-первых, снег наверняка еще выпадет, во-вторых, есть такое понятие, как «радость обладания»: можно не пользоваться, но пусть будет. Экраны в салоне — вроде бы привычная вещь, но тут они деликатно расположены, и ими приятно пользоваться. Кстати, сам салон может порадовать и цветовой гаммой, есть, например, сочетание белого с зеленым — тоже успокаивает. Кнопки на руле — тоже что-то привычно спокойное, «мерседесовское». А еще хорошая «музыка» и, конечно же, «теплый пакет» — кажется, что подогревается тут все, кроме пола. Так что подстраиваться ко всему, что есть в Soueast S09, даже приятно. Тем более, как сказал один писатель, «к плохому человек не привыкает никогда, а к хорошему — очень быстро».

Дмитрий Гронский