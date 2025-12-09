Запуск комплекса по переработке ТКО в Кузбассе перенесли на 2026 год

ООО «РИИР Инвест» не уложилось в сроки строительства комплекса по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Кемеровского муниципального округа. Как сообщила 9 декабря пресс-служба правительства Кузбасса, ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. Ранее говорилось о запуске комплекса до конца 2025 года.

Проект включает строительство автоматизированного мусоросортировочного предприятия мощностью 350 тыс. т отходов в год и комплекса по обезвреживанию мощностью 175 тыс. т ТКО ежегодно.

Общая стоимость проекта оценивается в сумму более 4,5 млрд руб., около 80% из них в качестве льготного кредита предоставит ВЭБ.РФ, часть заменят субсидии Минпромторга РФ. Сегодня стало известно, что ВЭБ.РФ направил на строительство комплекса первый транш в размере 1 млрд руб.

«В условиях сложной для региона финансово-экономической ситуации поддержка ВЭБ.РФ обеспечивает возможность реализации крупномасштабного инфраструктурного объекта, призванного существенно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и повысить экологическую безопасность», — прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Запуск предприятия позволит обеспечить обработку 100% отходов, образующихся на территории региона в зоне «Север», и снизить объем размещения отходов на действующих полигонах более чем на 45%. Новый комплекс будет обслуживать порядка 1,2 млн жителей Кузбасса.

Проект строительства комплекса переработки ТКО реализует компания «РИИР Инвест», с которой в 2019 году правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве в рамках национального проекта «Экология».

Лолита Белова