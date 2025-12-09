Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко: Белоруссии нужно строить заставы на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стабилизации ситуации на границе с Украиной. При этом он отметил, что обстановка все равно остается непростой и требующей проведения затратных мероприятий.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Более-менее стабилизировалась ситуация ... Хотя там проблем выше крыши», — сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Александр Лукашенко подчеркнул, что на границе по-прежнему «много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке». Он уточнил, что Минску нужно «и строить заставы, и вооружать пограничников», и такая работа отвлекает внимание и «определенные средства».

Новости компаний Все