В Уфе экс-начальнику отдела ФНС изменили основание увольнения на утрату доверия

Советский районный суд Уфы удовлетворил иск прокурора Башкирии об изменении основания увольнения бывшего начальника отдела кадров управления Федеральной налоговой службы по республике в связи утратой доверия. По данным «Ъ-Уфа», это Александр Толстых.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее в отношении сотрудника ФНС проводило антикоррупционную проверку, во время которой он уволился по собственному желанию. По результатам надзорного мероприятия, было установлено, что бывший сотрудник не задекларировал 2,5 млн руб., полученных от продажи квартиры и незаконной предпринимательской деятельности. В этой связи прокуратура Башкирии подала заявление о пересмотре оснований для увольнения бывшего налоговика.

Майя Иванова