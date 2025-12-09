«Т-Путешествия» и онлайн-система для управления гостиницами «Контур.Отель» заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству более 4 тыс. российских объектов размещения смогут подключиться к тревел-сервису Т-Банка. Так, отельеры получат доступ более чем к 53 млн клиентов Т-Банка, которые, в свою очередь, смогут забронировать проживание в новых объектах по всей России через «Т-Путешествия». Интеграция автоматически синхронизирует все основные процессы: актуальные цены и доступность номеров, подтверждение бронирований и уведомления о них, обновление тарифов и передачу отчетности.

В «Ozon Банке» появились совместные счета. Клиент может открыть несколько счетов с разными людьми, до семи человек в группе, на каждого участника можно оформить пластиковую карту. Сервис создан для удобства ведения бюджета и трат — семьей или друзьями. Платить можно везде, как онлайн, так и офлайн, а также устанавливать лимиты.

Пункты выдачи заказов в России, вероятно, смогут выдавать товары сразу с нескольких маркетплейсов. Минпромторг в 2026 году собирается запретить им принуждать предпринимателей открывать только монобрендовые ПВЗ, пишет «Ъ». Мера повысит производительность труда и высвободит площади, занятые сейчас ПВЗ, считают в Минпромторге.