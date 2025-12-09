В Самаре депутаты раскритиковали проект межвузовского кампуса на 45 млрд рублей

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев вместе с коллегами-депутатами раскритиковал проект межвузовского кампуса стоимостью 45 млрд руб. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, вопросы у парламентариев вызвала смена концепции проекта. По словам Александра Милеева, первоначально речь шла об IT-кампусе, но в апреле 2025 года было решено, что он будет специализироваться на беспилотных роботизированных комплексах (он получил название «Куйбышев»).

Кроме того, выяснилось, что хотя объект планируется сдать к 1 сентября 2030 года, к началу 2026 года банк-партнер уйдет из проекта, и будет продано 100% уставного капитала концессионера новому партнеру. Также депутаты усомнились в реальности создания инфраструктуры для кампуса (проект включает гостиничный, учебно-лабораторные комплексы ФОК, спортплощадки и испытательные полигоны) и оправданности затрат в размере 45 млрд руб.

Депутаты считают, что проект следует доработать. В частности, следует решить вопрос с транспортной инфраструктурой, спортивными объектами и единым медучреждением, сообщил Александр Милеев.

Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина, в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В Самаре планируется построить международный межвузовский студенческий кампус.

Георгий Портнов