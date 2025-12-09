Кредиторам ПТБ выплатят 869 млн рублей

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) направит дополнительно 869 млн руб. на расчеты с кредиторами банка ПТБ. Выплаты начнутся 16 декабря.

Кредиторы первой очереди получат 42,24% от установленной суммы требований, которая составляет 5,8 млрд руб., отметили в АСВ.

Увеличение размера выплат стало возможным благодаря поступлению денежных средств в конкурсную массу банка от реализации ценных бумаг и погашения задолженности заемщиками.

ПТБ, зарегистрированный в Уфе в декабре 1993 года, как сообщал «Ъ-Уфа», потерял лицензию на проведение банковских операций в апреле этого года. Центробанк принял это решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. В мае АСВ сообщало, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб.

В июле арбитражный суд Башкирии признал банк банкротом.

Олег Вахитов