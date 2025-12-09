Белоруссия заявила о военной угрозе со стороны Запада

Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что Запад готовится к войне со страной. Несмотря на «сложную обстановку», власти Белоруссии рассчитывают на мирное урегулирование конфликта за столом переговоров.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Павел Муравейко

«Запад фактически готовится к войне. Поэтому звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков, активно проводятся мероприятия по развитию вооруженных сил»,— рассказал БЕЛТА господин Муравейко. По его словам, сейчас военная обстановка сложнее, чем была в июне 1941 года, поскольку между странами преобладают взаимные претензии и работает санкционная политика.

Как утверждает начальник белорусского Генштаба, разрешения конфликта можно добиться за столом переговоров. Он заявил, что такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Будем надеяться, что эта позиция в скором будущем найдет свой отклик и страны начнут уменьшать ту агрессивную риторику, которая происходит в настоящее время»,— добавил Павел Муравейко.

Господин Муравейко также заявил, что у Белоруссии есть свои «факторы сдерживания» в случае нападения Запада — ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник». Он считает, что в случае возможного поражения Белоруссии в ходе военного столкновения, Запад может ожидать «пиррова победа». Это означает убытки, равносильные поражению, утверждает глава Генштаба.