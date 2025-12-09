«ПСВ — это веселая, задорная, куражная команда»

В рамках шестого тура Лиги чемпионов будет сыграно 18 матчей за два дня. Среди них выделяется встреча «Реал»—«Манчестер Сити». Но игра на «Сантьяго Бернабеу» пройдет в среду, 10 декабря. Во вторник же сойдутся «Интер»—«Ливерпуль», ПСВ—«Атлетико» и «Аталанта»—«Челси». Какие команды являются фаворитами на данный момент? И какие клубы имеют больше шансов пройти дальше? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

— Мохамед Салах не выступит за «Ливерпуль», команду лихорадит, и она вот в таком состоянии едет на «Сан-Сиро». При этом коэффициент на победу «Интера» составляет 2. Можно брать при таком раскладе?

— С одной стороны, кажется, что все очевидно. «Интер» в отличной форме. Если посмотрите последние матчи, два разгрома подряд в Кубке и чемпионате. Причем в последнем туре обыграли «Комо» — команду-открытие последних сезонов с Сеском Фабрегасом, и обыграли уверенно. Лаутаро Мартинес начал забивать наконец-то. Его критиковали в Италии, особенно в начале сезона, у него не все получалось. Но вот он раззабивался, причем в домашних матчах шикарно играет, в пяти, если не ошибаюсь, подряд уже забивал. Поэтому «Интер» должен побеждать.

С другой стороны, классика футбола — это когда команда, в которую никто не верит, команда, которая во всяких распрях, в которой главная звезда, суперлегенда современности идет против клуба, против тренера, дает интервью, от которого все в шоке… Я говорю о Мохамеде Салахе. Человека отстраняют от поездки в Милан, при этом он тренировался с клубом, и в руководстве «Ливерпуля» все-таки надеются, что удастся помирить Арне Слота и Салаха. Кроме того, у «Ливерпуля» травмы, нет Коди Гакпо, нет Федерико Кьезы, в ужасной форме Александер Исак, непонятно, чего ждать от Юго Экитике. Последний матч — вообще катастрофа у «Ливерпуля». Такое чувство, что команда еще в чемпионском похмелье, не отошла. А может быть все намного серьезнее, и команда не может прийти в себя после того, как потеряла Диогу Жоту. Все может быть.

Но в такой ситуации, когда одна команда в идеальной форме, все у нее хорошо, я говорю об «Интере», а у другой, «Ливерпуля», все, наоборот, плохо, что-то должно произойти. И вот в это «что-то» я верю. Потому что каким бы «Ливерпуль» ни был в последних матчах, он может удивить, и он уже это показывал. Вспомните игру на «Энфилде» против «Реала», когда никто не верил в команду Слота. В отличной форме, казалось бы, был «Реал» с Клианом Мбаппе. И в итоге 1:0 — победа «Ливерпуля».

— Раз мы заговорили об андердогах, давайте тогда перейдем к ПСВ—«Атлетико». Голландский клуб то «Наполи» шесть мячей забьет, то «Ливерпулю» четыре. В этом матче в «Лиге Ставок» можно взять победу ПСВ за 3. Очень рискованная ставка.

— ПСВ — это веселая, задорная, куражная команда. Причем с людьми, хорошо знакомыми нам. Я об Иване Перишиче, который шикарно играет. И «Атлетико»… У многих все равно в голове то начало сезона, когда у команды Диего Симеоне ничего не получалось, она такой себе футбол показывала. Но мне кажется, что игра будет веселой, вполне себе голевой. И нужно уже отходить от стереотипов, что команда Симеоне закрытая, автобусная, ничего не умеет, ничего не может создавать в атаке, только ломает всех в защите, отбивается и все. Да нет, уже давно такого нет. Я думаю, тут можно поставить на то, что будет много голов, я жду классного футбола. И те и другие должны забивать. Но «Атлетико» — команда с такой тележкой рядом с собой, на которой возят все свои самые сильные качества, сильные стороны. И я думаю, что все-таки клуб «Атлетико» должен брать три очка.

— Не могу не спросить о матче «Реал»—«Манчестер Сити». Коэффициенты почти равны: 2,5 в «Лиге Ставок» на «Реал» и 2,65 на «Сити». Кто возьмет верх?

— Мне кажется, «Сити». Для Пепа Гвардиолы матч против «Реала» — это всегда что-то особенное. Мы помним, как выбивали «Сити» за пару минут. Мы помним, как глупо в Сирии пенальти некоторые игроки били. Но сейчас «Сити», конечно, лучше. Я не могу сказать, что команда в отличной форме. Да, были безумные матчи против «Фулхэма», но там команда за тайм сколько пустила? 5:4 в итоге выиграла, но она там вела с огромным преимуществом. Да, в прошлом туре тоже отлично сыграли против «Сандерленда»— 3:0, но до этого был и «Ньюкасл». И помним, что было в прошлом туре с «Байером». Да, «Реал» сейчас в кризисе. Ходят слухи, что Хаби Алонсо хотят уже убирать, что звезды, эти лощеные футболисты, не совсем согласны с идеями Хаби Алонсо, не совсем его слушаются и хотят уже своего родного Зинедина Зидана вернуть. Но, учитывая все эти ситуации, я думаю, будет тоже веселый голевой матч. «Сити» стабильный, тем более что у «Реала» такие проблемы в защите с травмами. Да, есть Мбаппе, который может четыре мяча забить, но «Реал» может эти же четыре мяча спокойно и пропустить в первом тайме.