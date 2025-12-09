Новым сенатором от ЕАО стал спикер заксобрания Бойко

9 декабря на внеочередном заседании законодательного собрания Еврейской автономной области (ЕАО) депутаты назначили сенатором от парламента региона его председателя Романа Бойко. Кресло стало вакантным после перехода сенатора Владимира Джабарова в Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бойко

Фото: Партия «Единая Россия» Роман Бойко

Перед принятием решения выступили руководители партийных фракций, которые поддержали предложение «Единой России» наделить полномочиями сенатора господина Бойко. Тайное голосование по этому вопросу также было единогласным.

Роман Бойко имеет медицинское образование, трудовую деятельность начинал врачом в Сахалинской области. В 2007 году перешел в МЧС, где дослужился до начальника главного управления по ЕАО. С сентября 2021 года возглавлял региональный парламент.

«Готов и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы отрабатывать все задачи по развитию области, которые передо мной будут ставить губернатор, депутаты, органы исполнительной власти»,— заявил сенатор.

Ранее в течение 16 лет область представлял первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Вадимир Джабаров, который после сентябрьских выборов стал сенатором от главы Коми и бывшего губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Дарья Балобанова, Биробиджан