Количество предложений на рынке жилья в Самарской области увеличилось на 6%

Количество предложений на рынке жилой недвижимости в Самарской области в ноябре увеличилось на 6% по сравнению с январем 2025 года, до 10 112 лотов. Такие данные представил аналитик, директор по развитию клиентского опыта bnMAPpro Иван Вершинин на конференции «Можно. Девелопмент», посвященной вопросам градостроительства, организатором которой выступил самарский застройщик «Парковый».

В Самаре, по данным Ивана Вершинина, экспозиция увеличилась на 13%, при этом по области, количество предложений, наоборот, сократилось на 17,5%.

Средняя цена за квадратный метр увеличилась до 142 тыс. руб., тогда как в январе 1 кв. м жилья в среднем стоил 136,7 тыс. руб. При этом объем нераспроданного жилья за последние несколько лет почти не изменился, в среднем показатель составляет около 62%. Средняя площадь купленной квартиры к осени сократилась с 54,8 кв. м (в январе) до 50,6 кв. м.

По данным директора проектов КБ «Стрелка» Анны Ленц, около 72% покупателей жилья в России — люди, состоящие в браке, из них около 60% — семьи с детьми, что делает популярной концепцию «15-минутного города». Концепция предполагает, что все нужные услуги и объекты доступны в пределах 15 минут ходьбы.

Как отметила профессор кафедры градостроительства СамГТУ Элина Данилова, при выборе жилья современный покупатель учитывает качество среды, уровень озеленения придомовой территории, многофункциональность и экологичность жилого пространства, а подчеркнутая роскошь и демонстративное потребление уходят в прошлое.

Впрочем, по данным основателя премии Urban и первой российской системы классификации новостроек Urban Grade Ольги Хасановой, примерно 86% опрошенных респондентов абсолютно разочарованы качеством своих новых квартир. Собственники отмечают, что их ожидания и обещания застройщиков не оправдались.

Сабрина Самедова