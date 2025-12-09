В Ростове отремонтировали 78 тысяч квадратных метров дорог в 2025 году

С начала 2025 года в Ростове-на-Дону текущий ремонт дорог выполнен на площади 78 тыс. кв. м. Уже проведены торги и определены подрядчики на ремонтные работы с 1 января 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Скрябин отметил, что текущий ремонт позволяет поддерживать дороги в удовлетворительном состоянии в течение года. Так, за прошлую неделю подрядчики выполнили работы на площади 1,6 тыс. кв. м, на этой планируют устранить дефекты на общей площади 2 тыс. кв. м.

Глава города добавил, что продолжается претензионная работа с подрядчиками, есть положительные сдвиги. Но у администрации есть нарекания, связанные с несвоевременным благоустройством или качеством выполненных работ. Господин Скрябин считает, что нужно ужесточать подходы — выставлять штрафы.

Наталья Белоштейн