Доля отказов по заявкам на кредиты в Удмуртии увеличилась до 79,4% в ноябре

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в ноябре составила 79,4%, что на 5,7 п. п. выше, чем в ноябре 2024 года (73,7%). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Этот показатель отражает общую тенденцию в России, где в ноябре 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла рекорда — 82,6%, увеличившись на 5,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди регионов страны по заявкам на розничные кредиты, Удмуртия занимает 28-е место по уровню отказов. В то время как наибольшие доли отказов были зафиксированы в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях.

Эксперты связывают рост доли отказов с ограничениями по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой и недостаточной активностью банков в повышении аппетита к риску.

Анастасия Лопатина