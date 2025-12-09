Под Курганом открыли новый завод за полмиллиарда рублей

В Кетовском округе Курганской области открыли новый завод компании «Бентизол». Сумма инвестиций составила почти 500 млн руб., сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«76 новых рабочих мест. Прямая финансовая поддержка государства. Новый промышленный объект для страны и региона»,— сообщил глава региона.

Новое производство расположено в поселке Введенское рядом с действующим заводом «Бентизол». По словам Вадима Шумкова, обсуждается создание еще одного производства здесь же более чем на 50 рабочих мест.

«Сделали две дороги через станцию Введенское, где расположен завод, — от Кургана и на Новую Сидоровку. Сегодня увидели, что нужно сделать еще одну дорогу, идущую мимо завода в поселок. В новом сезоне сделаем и ее»,— сообщил губернатор.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», весной прошлого года правительство Курганской области анонсировало создание в Кетовском округе нового предприятия по производству синтетических материалов, предназначенных для гидроизоляции, – полимерной геомембраны и дренажного композита. Тогда объем инвестиций составлял 402 млн руб., а Вадим Шумков сообщал о планах по созданию 200 рабочих мест.