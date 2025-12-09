Уфимская школьница сломала лодыжку на уроке физкультуры

Прокуратура Советского района установила, что в ноябре этого года 11-летняя школьница сломала лодыжку на уроке физкультуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Родителям о случившемся не сообщили, а ребенку не оказали своевременную медицинскую помощь, отметили в ведомстве.

По инициативе прокуратуры учителя привлекли к административной ответственности за нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся образовательных учреждений (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ), а школу — за непредставление сведений (ст. 19.7 КоАП РФ). В адрес директора школы внесли представление о недопустимости подобных случаев.

Майя Иванова