Япония не подписалась на отъем

По плану Евросоюза, подразумевающему использование замороженных российских активов в целях поддержки Украины, был нанесен пусть не сокрушительный, но все-таки ощутимый удар. Япония, на чьих счетах находится порядка $30 млрд российских госактивов, отказалась присоединяться к схеме ЕС. Между тем Бельгия, которая пока продолжает решительно сопротивляться передаче Украине денежной стоимости российских суверенных активов, хранящихся в ее национальном депозитарии Euroclear, ранее настаивала: другие страны G7, не входящие в ЕС, обязаны тоже предоставить Украине кредит за счет российских денег, замороженных на их территории.

О позиции Токио изданию Politico сообщили два дипломата Евросоюза по итогам встречи министров финансов стран G7, состоявшейся 8 декабря. По их словам, министр финансов Японии Сацуки Катаяма по юридическим причинам исключила возможность использования российских активов на сумму около $30 млрд для предоставления кредита Украине. Впрочем, некоторые официальные лица из числа представителей ЕС прямо связали такое решение больше с возражениями против этой схемы со стороны США — главного союзника Токио, идти наперекор которому японцы не захотели.

Американцы, к слову, на этой же встрече министров финансов стран G7 предупредили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от объединения, который был согласован в 2024 году предыдущей администрацией США.

На прошлой неделе вслед за несколькими месяцами жарких споров и плотных консультаций Европейская комиссия представила план «репарационного кредита» для Киева за счет конфискации замороженных российских активов. Он предполагает выделение €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году.

Но ввиду того, что основная их часть заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear, Бельгия активнее всех сопротивлялась их изъятию (и продолжает до сих пор).

В Брюсселе уверены: именно им придется отдавать средства России, если Украина не вернет этот долг в будущем. В частности, бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер настаивал на том, чтобы страны ЕС разделили юридические и финансовые риски поровну.

Во-вторых, он требовал, чтобы и другие страны G7, не входящие в ЕС, например Канада, Великобритания и Япония, также заморозившие часть российских активов, использовали их для кредита Украине, чтобы снизить риск ответных действий Москвы исключительно против бельгийской стороны.

Еще в середине ноября вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис дал понять, что Лондон и Оттава изучают возможности примкнуть к схеме ЕС. Про Токио же в Брюсселе высказывались чуть более осторожно и неконкретно, говоря, что этот вопрос обсуждается с японской стороной.

Отказ — пусть пока неофициальный — Японии от участия в рисковом плане по отъему российских активов разрушает надежды ЕС на широкую международную поддержку этой инициативы.

Впрочем, это вряд ли умерит запал и энтузиазм тех, кто с самого начала инициировал или поддержал этот план, который глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен окрестила 8 декабря «ключевым актом для обороны Евросоюза».

При этом по итогам встречи 8 декабря в Лондоне с украинским президентом Владимиром Зеленским и целым рядом европейских лидеров глава британского правительства Кир Стармер заявил, что союзники добились «позитивного прогресса» по вопросу об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита в размере €90 млрд на восстановление Украины.

Как известно, Еврокомиссия фактически требует, чтобы страны ЕС достигли соглашения об использовании заблокированных средств — причем всей суммы, то есть €210 млрд — до саммита лидеров объединения 18–19 декабря. Но пока главной загвоздкой на этом пути остается позиция Бельгии, не желающей оказаться «крайней» в случае ответных действий Москвы.

На сегодняшний день известно, что разделить риски с бельгийской стороной согласен, в частности, Берлин. Как сообщило 8 декабря издание Politico, Германия согласилась обеспечить 25% от общей суммы «репарационного кредита» для Украины (или €51 млрд) на случай, если странам ЕС придется возвращать заблокированные на их территории российские активы.

По подсчетам издания, Франции при таком распределении рисков предстоит выплатить €34 млрд, Италии — €25 млрд, а Испании — €18,9 млрд.

Однако сумма таких финансовых гарантий вполне может быть переиграна в случае отказа некоторых стран от участия. А такое весьма вероятно — прежде всего со стороны Венгрии.

Но зато Великобритания и Канада в последние дни просигнализировали о своей готовности передать Украине российские государственные активы, находящиеся на их территории, правда, лишь после того, как сам ЕС даст «зеленый свет» на использование «своей» части. Как ожидается, более детально этот вопрос будет обсуждаться на встрече британского премьера Кира Стармера с его бельгийским коллегой Де Вевером 12 декабря.

