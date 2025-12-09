Три беспилотника уничтожены над регионами Северного Кавказа 9 декабря

Дежурными средствами ПВО 9 декабря в период с 9:00 до 14:00 уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По одному БПЛА сбиты над территорией Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что ночью 9 декабря в Кабардино-Балкарии объявили о режиме беспилотной опасности.

Наталья Белоштейн