Госдума дала Росфинмониторингу доступ к данным о переводах по картам «Мир»

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу получать информацию об операциях Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») по банковским картам и через систему быстрых платежей (СБП). Документ опубликован на сайте Госдумы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Законопроект, внесенный правительством в мае, дополняет «антиотмывочное» законодательство. Теперь Росфинмониторинг сможет получать информацию от НСПК — оператора СБП, платежной системы «Мир» и единого QR-кода. Взаимодействие будет осуществляться в том числе через личный кабинет. НСПК не имеет права разглашать факт передачи этих данных. Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Центральным банком.

Закон направлен на восполнение пробелов в информации, имеющейся у Росфинмониторинга о переводах денежных средств, осуществляемых с использованием указанных систем. По мнению авторов, нововведение позволит сократить нагрузку на банки за счет уменьшения количества запросов от ведомства.