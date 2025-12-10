За землей надзор нужен

Россельхознадзор смог убедить арбитражный суд Башкирии обязать компанию «Иремельбашресурс», 55% которой принадлежит народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину, выплатить более 15,2 млн руб. за повреждение земель. Поводом для иска стала проверка МВД, которая обнаружила, что в поисках золота недропользователь вышел за пределы лицензионного участка, что привело к деградации почвы. Обязав выплатить ущерб, суд не стал требовать рекультивировать землю — деятельность «Иремельбашресурс» давно не ведет, а весной признан банкротом. Конкурсный управляющий компании смысла оспаривать судебный акт не видит.

Арбитражный суд Башкирии по иску регионального управления Россельхонадзора взыскал более 15,2 млн руб. с золотодобывающей компании «Иремельбашресурс». Средства должны пойти в бюджет Учалинского района.

Поводом для искового заявления стали результаты проверки, которую в конце 2021 года провел отдел МВД по Учалинскому району. Полицейские обнаружили, что 3,3 тыс. кв. м сельскохозяйственных земель возле деревни Орловка Ильчигуловского сельсовета изрыты экскаваторами. Выяснилось, что грунт вывозил «Иремельбашресурс», который с 2017 года владел лицензией на разработку золотоносного месторождения в двух километрах от спорного участка.

В мае 2022 года компанию признали виновной в порче земель и привлекли к административной ответственности, а в июле 2024 года прокуратура выписала «Иремельбашресурсу» 400 тыс. руб. штрафа за отказ от рекультивации участка. Управление Россельхознадзора оценило ущерб от действий недропользователя в 15,2 млн руб. — ведомство отправило компании досудебную претензию с требованиями компенсации и рекультивации участка, однако ответа не поступило.

ООО «Иремельбашресурс» зарегистрировано в 2015 году в Уфе. До 2017 года компанией, по данным Rusprofile, владели Гульшат Игбердина и чешская компания Clever trip (учредитель — Дорота Южица, компания ликвидирована в 2021 году), а с 2019 года 55% в ООО принадлежит солисту группы «Караван-сарай», народному артисту Башкирии и директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину, 45% по-прежнему владеет Clever trip.

В конце мая господин Яруллин был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему вменяют незаконное начисление повышенной материальной помощи подчиненным с требованием возврата части сумм, а также заключение договоров с аффилированным предпринимателем в рамках подготовки к всероссийскому песенному конкурсу «Время героев». С конца мая до начала сентября Вильдан Яруллин находился в СИЗО, пока его не выпустили под домашний арест.

Сам «Иремельбашресурс» в апреле признан банкротом. Как сообщила «Ъ» конкурсный управляющий компании Анна Клепченко, сумма требований кредиторов превышает 6 млн руб. Кроме того, суды рассматривают требования министерства лесного хозяйства Башкирии о взыскании 75 млн руб.

По словам госпожи Клепченко, фактически компания не ведет деятельности с 2020 года, когда «бывшее руководство бросило организацию», хоть и продолжило сдавать отчетность в ФНС.

Арбитражный суд Башкирии согласился с просьбой Россельхознадзора взыскать ущерб, однако обязывать рекультивировать участок не стал, посчитав это требование неисполнимым ввиду прекращения деятельности и банкротства компании.

Анна Клепченко не собирается оспаривать решение суда ввиду отсутствия каких-либо сведений, «которые можно представить в суд по существу спора о причинении вреда окружающей среде». Какого-либо имущества в конкурсной массе должника не имеется, сейчас конкурсный управляющий занимается розыском активов.

Между тем, заявила она «Ъ», на рекультивации поврежденных земель настаивает региональный минлесхоз, предъявляющий требования к самому конкурсному управляющему. По словам госпожи Клепченко, выполнить требования министерства невозможно, так как в задачи управляющего входят лишь реализация имущества и удовлетворение требований кредиторов при банкротстве.

Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что оспаривать решение суда нет смысла. «С учетом наличия достаточной доказательственной базы, предпосылки для оспаривания решения в апелляции незначительны, тем более что ответчик не представил в материалы дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы истца о факте нарушения, его масштабах или размере причиненного вреда»,— пояснил господин Клеточкин.

По мнению юриста, фактически получить деньги с ответчика будет непросто: это зависит от величины активов компании, которые удастся найти и продать в рамках банкротства.

Идэль Гумеров