В Самарской области погрузка на железной дороге составила 15,6 млн тонн

С января по ноябрь на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области погрузили 15,6 млн тонн грузов. Это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Куйбышевская железная дорога.

Положительная динамика наблюдается среди следующих грузов: химические и минеральные удобрения (3 млн тонн, +8,6%), химикаты и сода (1,5 млн тонн, +3,6%), остальные продовольственные товары (294 тыс. тонн, +2,9%), жмыхи (198 тыс. тонн, +17,3%).

В ноябре 2025 года в регионе было погружено 1,1 млн тонн различных грузов.

Руфия Кутляева