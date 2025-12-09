Наука и промышленность объединяют усилия

В современных условиях эффективное взаимодействие вузов и промышленных предприятий становится важнейшим фактором конкурентоспособности отечественной экономики. Ярким примером успешной реализации такой модели является многолетнее партнерство Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»



В 1960 году в Пермском политехе основан химико-технологический факультет (ХТФ). С момента его создания преподаватели и студенты ориентированы на тесное сотрудничество с нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслью Прикамья. Прежде всего, с Пермским НПЗ, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в 1958 году. С этим предприятием неразрывно связаны все 65 лет истории ХТФ.

Научные разработки повышают эффективность производства

Одним из главных преимуществ взаимодействия ученых и индустриальных партнеров является внедрение инновационных решений прямо на производстве. Многие научно-технические проекты реализуются силами молодых исследователей и профессоров кафедры «Химические технологии» ПНИПУ совместно с инженерами завода. Это позволяет своевременно внедрять новейшие методы оптимизации технологических процессов, экономичные способы обработки сырья и передовые подходы к экологичности продукции. Так, благодаря сотрудничеству научного сообщества и предприятия было создано несколько уникальных технологий, направленных на повышение производительности оборудования и снижение энергозатрат на переработку углеводородов.

К слову, за плодотворное сотрудничество ученые и молодые преподаватели отмечаются именными стипендиями от ЛУКОЙЛа. Дополнительные выплаты за выдающиеся успехи в учебе предусмотрены и для лучших студентов профильного факультета.

Формируется система непрерывного образования

Еще одним важным аспектом сотрудничества являются образовательные программы, реализуемые университетом совместно с крупным бизнесом. Сегодняшняя молодежь нуждается в современных учебных программах, адаптированных к требованиям рынка труда. Поэтому преподавательский состав профильной кафедры активно сотрудничает даже со средним звеном образования. По инициативе завода и политеха созданы ЛУКОЙЛ-классы, учеба в которых предусматривает углубленное изучение школьниками химии и физики, а также работу в лабораториях. Эти профильные классы позволяют школьникам заранее ознакомиться с особенностями компетенций инженера-химика, технолога или механика, то есть сделать осознанный выбор будущей профессии и работодателя.

Студенты, проходящие подготовку в ПНИПУ, получают возможность знакомиться с реальным производством с первых курсов. Они посещают как профориентационные встречи с экспертами, так и производственные площадки, участвуют в практических занятиях и приобретают важные профессиональные компетенции, необходимые для успешного старта карьеры. Выбрать свое место на производстве и реализовать свой потенциал призвано обучение на базовой кафедре предприятия «Переработка нефти и газа», которая стала логичным продолжением долгосрочного сотрудничества Пермского НПЗ и политеха.

Заведующий кафедрой «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ Евгений Мошев рассказал, что сотрудничество с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсгинтезом» наиболее активно в сфере подготовки студентов. По его словам, компания-партнер проводит для обучающихся специализированные курсы повышения квалификации, а потом приглашает их на предприятие в рамках учебной практики. Кафедры в составе ХТФ, в свою очередь, проводят переобучение для специалистов, работающих на предприятии. «Они работают механиками, технологами и имеют высшее образование, но получили его не в нашем вузе. Мы в течение двух-трех лет преподаем им специализированные предметы, и вот так их переквалифицируем», – отметил завкафедрой.

«Предприятие охотно отправляет действующих специалистов прочитать лекции для наших студентов», – заявил Антон Ширкунов, заместитель заведующего кафедрой «Химические технологии» Пермского политеха. Собеседник рассказал также, что дипломные проекты многих выпускников разрабатываются для решения актуальных задач, существующих на «ЛУКОЙЛ-ПНОС». Студенты проводят экономические и технологические расчеты предлагаемых проектов при поддержке предприятия, а наиболее эффективные решения задач впоследствии внедряются в действующее производство.

Когда квалификация – это капитал

На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» трудится множество выпускников Пермского политеха, примерно каждый седьмой сотрудник – это выпускник химико-технологического факультета. Некоторые из политехников сделали хорошую карьеру, но связь с альма-матер не теряют. Вот и юбилей родного факультета стал поводом побывать в стенах вуза.

В рамках профориентационной митап-встречи «Выпускники в действии» руководители производств рассказали студентам о своих карьерных траекториях и поделились воспоминаниями времен учебы в политехе. В живой беседе студенты и успешные нефтепереработчики обсудили необходимые на заводе компетенции и то, как превратить знания и профессиональный опыт в настоящий капитал.

В честь юбилея профильного факультета и предстоящего года промышленности, объявленного губернатором, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» объявил о старте проекта «Завод зовет». Студенты ХТФ смогут посетить эксклюзивные экскурсии на производстве, познакомиться с различными технологиями и попробовать себя в роли нефтепереработчиков.

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"