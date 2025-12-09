В Перми продается стоматологическая клиника

В бизнес-центре «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28а продается центр стоматологии «32 Практика». Объявление размещено на сайте «Авито».

Бизнес продают за 40 млн руб. Площадь помещения составляет 562 кв. м. Стоматология рассчитана на 11 пациентов, есть отдельная рентгенология, оборудование, инструментарий, мебель, а также детская и взрослая зоны ожидания.

Согласно данным сайта Kartoteka.ru, ООО ЦС «32 Практика» работает в Перми с 2010 года. Генеральный директор — Ираклий Капанадзе, он же является учредителем вместе с Сергеем Ковалевым и Антоном Пачколиным.