На жителя Удмуртии возбудили дело о покушении на сбыт более 1,5 кг наркотиков

В Удмуртии задержали 30-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие считает, что в сентябре 2025 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица наркотики общей массой более 1,5 кг и перевез их в свой гараж. Он также приобрел весы и упаковочный материал с намерением расфасовать наркотики на разовые дозы для последующего сбыта.

Наркотические средства изъяли. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Устиновский райсуд Ижевска для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Лопатина