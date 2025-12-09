В Прикамье суд отменил штраф в размере 300 тыс. рублей за проданный несовершеннолетнему энергетик

Арбитражный суд Пермского края отменил штраф в размере 300 тыс. руб., наложенный министерством промышленности и торговли Пермского края в отношении акционерного общества «Тандер», владеющего сетью продуктовых магазинов «Магнит». Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Как следует из материалов дела, в Нытвенском районе в магазине «Магнит» несовершеннолетнему был продан энергетический напиток. Министерство промышленности назначило АО «Тандер» штраф 300 тыс. руб., но так как общество не было заблаговременно извещено о дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, оно было рассмотрено в отсутствие законного представителя АО. Из-за нарушения процессуальных требований суд вынес решение об отмене административного наказания в отношении «Тандера».