За 11 месяцев от укусов животных в Удмуртии пострадало 4,5 тысячи человек

За 11 месяцев в Удмуртии зарегистрировано 4,5 тыс. случаев укусов животных, большинство из которых связано с укусами собак. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Наиболее высокие показатели обращаемости зафиксированы в Вавожском районе — 68 случаев (492,4 на 100 тыс. населения), в Завьяловском районе — 387 случаев (463,7 на 100 тыс.). В Камбарском районе — 64 случая (411,0 на 100 тыс. человек) и в Можге — 172 случая (394,7 на 100 тыс.). За девять месяцев курс лечебно-профилактической иммунизации от бешенства в регионе получили 3,6 тыс. человек.

Анастасия Лопатина