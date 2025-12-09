Росгвардия задержала мужчину, выломавшего дверь в общежитие РГППУ

Сотрудники Росгвардии 8 декабря задержали 30-летнего мужчину, который выломал входную дверь общежития РГППУ, сообщиил «Ъ-Урал» в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным СМИ, инцидент произошел 8 декабря. В общежитие №5 РГППУ забежал мужчина весь в крови, испугав местных. Охрана пропустила его, не спросив у незнакомца документы. Сейчас студенты, проживающие в общежитии, «находятся в страхе». Мужчина якобы бегал по этажам второго корпуса, скрываясь от сотрудников Росгвардии.

К тому времени в одном из чатов написала девушка, которую искал задержанный. Она извинилась перед всеми, сказав, что он преследует ее с апреля текущего года.

Артем Путилов