«Тольяттиазот» исполнит мечты воспитанников детского дома «Единство»
«Тольяттиазот» запускает предновогоднюю акцию «Ёлка желаний», в рамках которой 85 детей центра «Единство» г. о. Тольятти получат подарки от сотрудников предприятия.
Благотворительный марафон среди трудового коллектива ТОАЗа был организован впервые. В здании заводоуправления Компании установлена новогодняя ель с письмами-пожеланиями воспитанников детского дома. Возможность исполнить чью-то мечту в преддверии Нового года есть у каждого сотрудника, причём как индивидуально, так и целым отделом или цехом.
В настоящее время в «Единстве» живут 85 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Это дети и подростки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей. «Тольяттиазот» уже несколько лет оказывает центру различную поддержку — проводит интерактивные встречи, профориентационные мероприятия, а также приглашает на представления в ведомственный Дворец культуры.
Новогодние подарки и открытки с пожеланиями представители Компании торжественно передадут каждому ребёнку лично накануне праздника.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:
В этом году «Тольяттиазот» запускает добрую акцию, которая, несомненно, станет новой традицией предприятия. Сотрудники Компании объединятся для благородного дела, чтобы в канун Нового года детские сердца наполнялись счастьем. Особенно важно сделать это для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию и обделён родительской заботой. Стать добрым волшебником и исполнить чью-то заветную мечту — хорошая новогодняя примета.
АО «ТОАЗ», ИНН 6320004728
Реклама