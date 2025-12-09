В Самарской области выявили нарушения на 17 животноводческих объектах

В период с 1 ноября по 8 декабря во время выездных обследований с применением беспилотных летательных аппаратов выявили нарушения на 17 животноводческих объектах: сельхозорганизаций, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Объекты находятся в Кинельском, Шигонском и Нефтегорском районах.

Нарушения касаются ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных. Ограждения не защищают территории хозяйств от проникновения посторонних лиц и диких животных. Въезды в хозяйства не оборудованы для дезинфекции въезжающего транспорта, что создает угрозу заноса и распространения заразных, в том числе и особо опасных болезней животных.

На всех объектах выявлены нарушения требований по складированию навоза и хранению побочных продуктов животноводства. Это может привести к загрязнению окружающей среды. В ряде хозяйств зафиксированы случаи нарушения при хранении грубых кормов.

Организациям , крестьянским фермерским хозяйствам и владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Руфия Кутляева