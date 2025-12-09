Власти Грузии планируют ужесточить правила проведения митингов

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об изменении правил проведения митингов и демонстраций. Инициативу предлагается рассмотреть по ускоренной процедуре в течение нескольких дней, сообщает Interpressnews.

Согласно поправкам, организаторы митинга не только по проезжей, но и по пешеходной части проспекта должны будут за пять дней до акции отправлять запрос не в муниципальные органы (как в действующей редакции закона), а в МВД. Если ведомство сочтет, что акция может создать неудобство пешеходам или помешать движению транспорта, то может потребовать изменить маршрут шествия или перенести его в другой район города.

За неподчинение требованиям МВД рядовые участники акции будут наказаны административным арестом до 15 суток, а организаторы — до 20 суток. В случае повторного нарушения организаторам и участникам акции протеста будет грозить до одного года тюрьмы.

В октябре парламент Грузии ужесточил наказание за сокрытие лица масками во время акций, а также за перекрытие проезжей части проспектов. В Тбилиси и других городах страны регулярно проходят митинги с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до 2028 года переговоров по вступлению Грузии в ЕС. С того дня несколько тысяч демонстрантов были оштрафованы либо подверглись административному аресту, а около ста человек стали фигурантами уголовных дел.

Георгий Двали, Тбилиси