Каждый третий челябинец не планирует путешествовать в новогодние каникулы

Две трети жителей Челябинска (65%) планируют путешествия по стране в новогодние каникулы. Из них 16% уже выбрали локацию, 19% определяются между вариантами, 30% не начали подготовку. Оставшиеся 35% горожан никуда не собираются, следует из опроса сервиса «Авито Путешествия».

Половина респондентов (49%) собираются за город или на дачу на несколько дней. Почти треть участников опроса (29%) предпочитают отдых в санатории или спа-центре. Горнолыжные курорты привлекают еще 18% челябинцев.

Среди тех, кто не принял окончательного решения о поездке, наиболее значимым фактором является бюджет: его отметили 60% участников опроса. На погодные условия в предполагаемом месте отдыха обращают внимание 57% респондентов, а на стоимость и наличие свободных билетов — 44%. Для 27% важно наличие свободного жилья, для 17% — собственной машины.

Чаще всего челябинцы рассчитывают потратить на новогодних праздниках 30 тыс. руб. на человека. Так ответили 43% респондентов. Чуть меньше — 38% горожан — закладывают на поездку 30-60 тыс. руб. Почти каждый десятый опрошенный (8%) готов потратить 60-100 тыс. руб. По 4% местных жителей планируют отдохнуть за 100-150 тыс. руб. либо 150-250 тыс. руб. Оставшиеся 2% не определились с бюджетом.

Виталина Ярховска