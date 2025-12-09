«Новогодние каникулы — хорошее временя для поездок по России»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новогодних мероприятиях в отелях Wawelberg в Санкт-Петербурге, Rodina Grand Hotel & SPA в Сочи и Kamchatka Chalet на Камчатке.

Фото: отель Wawelberg

Не знаю, как вам, а мне новогодние каникулы всегда казались хорошим временем для поездок по России. Поэтому в преддверии праздника изучала предложения отелей в разных частях нашей страны. Вот что интересного нашла. Тем, кому хочется в каникулы красоты зимнего Санкт-Петербурга, возможности походить по музеям и прочих радостей северной столицы, свой праздничный package предлагает отель Wawelberg и ресторан Minerals. Здесь новогоднюю ночь встречают ужином с сет-меню от команды ресторана во главе с шеф-поваром Максимом Шаршовым. Из хороших новостей для семей — в отеле Wawelberg Hall в дни каникул проходят детские елки, так что можно сдать чадо под опеку Деда Мороза и понежиться в кровати или сходить в спа.

Мягкий климат и атмосферу старого курорта можно ощутить в Rodina Grand Hotel & SPA Sochi: огромная территория, парк, море, большой спа-комплекс. В новогодний период здесь действует специальное предложение с проживанием и праздничной программой, а за кухню отвечают рестораны под руководством бренд-шефа Дмитрия Ахмадуллина. В качестве бонуса — возможность в любой момент съездить в Красную Поляну и покататься на лыжах.

Kamchatka Chalet — для тех, кто хочет на природу с термальными бассейнами, спа и проживанием в шале, а гастрономическая часть, в том числе и новогодний ужин, построена вокруг кухни Дальнего Востока. Местный шеф-повар Михаил Шевяков обещает гастрономическую феерию 31 декабря, но меня больше привлекла часть про утро 1 января: гостей ждет уха на костре от шефа и дегустация настоек. В программу этого дня надо добавить баню, она тут, конечно, есть, но главное — бассейн с геотермальной водой.

Анна Минакова