Домашний велософт

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях модели.

Приближающиеся новогодние праздники — время подарков, планов и обещаний самому себе, например, заняться спортом. Бренд Bodycore предлагает один из вариантов домашней активности — свой умный велотренажер Olun. Мне удалось его протестировать. В первую очередь я приметил на руле крепеж для смартфонов и планшетов. Поэтому представил идеалистичную картину: одновременно заниматься спортом — крутить педали — и смотреть познавательный или развлекательный контент. В реальности же наблюдать за своей активностью во время заездов куда интереснее, чем смотреть кино. Разработчики снабдили велотренажер Bluetooth-модулем, по которому можно подключить пульсометр для передачи в смартфон показаний сердечных сокращений или фитнес-приложение. Эти программы синхронизируют данные активности, в них можно выбрать свободные заезды или тренировки, в том числе с видеозаписями реальных велопрогулок в различных странах и на разных ландшафтах. Мне особенно понравилась Австрия, например.

Сейчас в паре с Bodycore Olun предложить виртуальные гонки, отслеживание метрик или анализ результатов могут пять приложений: Rouvy, Fitshow, Onelap, Zwift и Kinomap. Последняя тройка наиболее привлекательна, на мой взгляд, в том числе потому, что не требует подписку с порога. Для тех, кто выбрал хоть какой-то регулярный спорт дома, лишние препятствия на пути ни к чему. Создатели тренажера снабдили фиксатор смартфона или планшета противоскользящим покрытием, но забыли про большие диагонали. Например, 12,9-дюймовый iPad Pro туда не помещается, а вот версия Mini или Air — уже без проблем. Но даже если любую внешнюю электронику вынести за скобки, то Bodycore Olun и без того снабжен собственным набором из трех режимов тренировок. Для управления ими в центре руля предусмотрена шайба с минималистичным встроенным дисплеем. Также на ручках есть по две пары клавиш. Одни отвечают за угол наклона седока, а вторые — за нагрузку или сопротивление металлического 12-килограммового диска.

Спортивные амбиции Bodycore Olun выражены не только в дизайне и поддержке сторонних профильных приложений, но и в туклипсах, специальных ремешках на педалях для фиксации стопы. Крутить их комфортнее, да и, наверное, правильнее в обуви. Тренажер работает от электричества, а значит, к сожалению, всегда будет привязан к какой-то розетке. Собрать аппарат одному взрослому человеку просто. В наборе, кроме полной инструкции, есть все инструменты и крепеж, которые даже подписаны. Высота руля и сиденья, а также горизонталь последнего регулируются.

Александр Леви