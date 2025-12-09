В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди подростков и взрослых выросла на 14,1%

Заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог на 14,1% среди жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущим периодом отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Самарской области на 4,5% (415 случаев). Всего на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 9573 заболевших ОРВИ.

В настоящее время в Самарской области циркулируют вирусы гриппа A(H3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы, а также COVID-19. В регионе привито от гриппа 60,1% населения.

Георгий Портнов