Удмуртия заняла шестое место в ПФО по зарплатам рабочего персонала

По итогам 11 месяцев Удмуртия заняла шестое место в ПФО по предлагаемой зарплате рабочего персонала, которая составила 98,9 тыс. руб., следует из исследования сервиса hh. ru. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аналитики сервиса отметили, что спрос на рабочий персонал в регионе остается высоким. В ПФО работодатели открыли 453,7 тыс. вакансий, при этом Удмуртия занимает седьмое место по объему вакансий с 24 тыс. предложений (5% от общего числа).

Наиболее высокие зарплаты для рабочих специалистов предлагают в Башкортостане (138,6 тыс. руб.), Оренбургской области (129,3 тыс. руб.) и Чувашии (102,6 тыс. руб.).

Несмотря на рост соискательской активности, дефицит кадров в сферах с массовым наймом сохраняется. В ПФО на одну вакансию рабочего приходится 4,3 резюме (норма 4,1 — 7,9). В Удмуртии на одну вакансию приходится 4,6 резюме.

Анастасия Лопатина